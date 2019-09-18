Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı

Rusya, (DHA)- Rusya'da yanan LPG'li bir otomobil itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada patladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlama anında büyük panik oluştuğu görülürken, yanan aracı izleyenlerin çığlık attığı duyuldu. Patlamada, 1 kişi yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde park halindeyken yanmaya başlayan LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patladı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, insanların yanan aracı belirli bir mesafeden izlediği, patlama anında ise panik halinde geriye kaçtıkları görüldü. Öte yandan, patlamanın çıkardığı yüksek ses sebebiyle korkup çığlık atanların da olduğu duyuldu.

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda, otomobilin içerisindeki LPG tankının patladığı belirtilirken; otomobilde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi.