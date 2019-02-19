Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

32 dakika önce

Denizli'de sigorta kutusunda yaşanan kısa devreden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
Denizli'de sigorta kutusunda yaşanan kısa devreden dolayı yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'nde Bilal Alaca isimli vatandaşa ait 20 AAZ 531 plakalı otomobilden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde ön kısmında başlayan yangına müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk tespitlere göre yangının otomobilin sigorta kısmında yaşanan kısa devreden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Sigorta, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi

Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:40:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]