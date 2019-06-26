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Yanan otomobildeki engelli genci böyle kurtardılar

1 saat önce

ADANA'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa bağlı olarak bekletidiği iddia edilen engelli Mustafa Eker'in (24) kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Yanan otomobildeki engelli genci böyle kurtardılar, System.String[]
ADANA'da park halindeyken yanan otomobilde ayakları koltuğa bağlı olarak bekletidiği iddia edilen engelli Mustafa Eker'in (24) kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Dün öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi'nin engelli otoparkında park halindeki 06 DL 5934 plakalı otomobilin orta kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre, hastanenin güvenlik görevlileri alev alan otomobile yaklaşınca, ayakları koltuğa bağlı halde yardım isteyen Mustafa Eker'i gördü. İtfaiyeye haber veren görevliler diğer yandan kilitli kapıyı açmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Mustafa Eker de güvenlik görevlilerinin yardımıyla araçtan kurtarıldı. Bu sırada Eker'i kurtaran bir güvenlik görevlisinin de elinde yanıklar oluştu. Vücudunda önemli yanıklar oluşan Eker, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülürken yaralı güvenlik görevlisi olayın meydana geldiği hastanede tedavi altına alındı. Eker'in ismi açıklanmayan annesinin de bir hasta ziyareti için hastaneye geldiği, oğlunu ise park halindeki araçta bıraktığı öğrenildi. Soruşturma başlatılan olayın hastanedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendiği ortaya çıktı.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Adana, Mustafa Eker, Güncel
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