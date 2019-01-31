Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobildeki Yaralılar Son Anda Kurtarıldı

Yanan Otomobildeki Yaralılar Son Anda Kurtarıldı

34 dakika önce

Gaziantep-Osmaniye karayolunda kaza yaparak alev alan otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yanan Otomobildeki Yaralılar Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Gaziantep- Osmaniye karayolunda kaza yaparak alev alan otomobilde sıkışan 3 kişi, çevredekilerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı. 3 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Osmaniye karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şahinbey ilçesine bağlı Bayatlı kırsal Mahallesi'nden çalışmak için Gaziantep merkeze giden Nadir Ş.'nin kullandığı 38 VL 104 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kum ocağı yakınlarındaki virajda kayarak aynı yöne gitmekte olan Osman K.'nın kullandığı 27 C 4050 kamyonete yandan çarparak altına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başlarken, kamyonetteki 2 kadın ise yola savruldu. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıları yanan otomobilden çıkartmayı başardı. Yangın müdahalenin ardından söndürülürken yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep merkezdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yoldaki kamyonet ise polis ve vatandaşlar tarafından iteklenerek yolun kenarına götürülmeye çalışıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nadir Ş., Cemal Ş. ve Ökkeş Ş.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Osmaniye, Gaziantep, 3. Sayfa
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