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Yanan otomobilden son anda kurtuldular - Son Dakika

Yanan otomobilden son anda kurtuldular

10.02.2022 16:49
Yanan otomobilden son anda kurtuldular

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişilik ailenin son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobildeki 2'si çocuk, 4 kişilik ailenin son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale gelirken yüzlerine alevlerin etki ettiği anne ile 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Nasır K.'nin kullandığı 02 DE 297 plakalı otomobil, içerisinde eşi ve 2 küçük çocuğu olduğu sırada seyir halindeyken aniden alev aldı. Motor kısmından yükselen alevler, otomobildekilerin yüzünü yaktı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yolda duran sürücü, eşi ve çocuklarını çıkartıp otomobilden uzaklaştırdıktan sonra yan taraftaki şantiyeye giderek yardım istedi. Şantiyedeki yangın söndürme tüpüyle müdahale edilen alevler söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında çevredekiler, otomobilin LPG'li olduğunu söyleyerek görevlileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken son anda kurtulan anne ve 2 çocuğu ise alevlerin yüzlerine etki etmesi nedeniyle hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Yanan otomobilden son anda kurtuldular
Yanan otomobilden son anda kurtuldular

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan otomobilden son anda kurtuldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan otomobilden son anda kurtuldular - Son Dakika
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