Yanan Otomobile Mahalle Sakinleri Hortumla Müdahale Etti
1 saat önce
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.
Bursa
'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Mahalleli camiden çektiği hortumla yangına müdahale etti.
Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım
ilçesi Mollaarap Mahallesi 5. Ara Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Algül'e ait 34 JN 6400 plakalı otomobilde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli korku dolu gözlerle sokağa döküldü. Kısa sürede yükselen alevlere, mahalle sakinleri camiden çektikleri hortumla müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 6 itfaiye erinin 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar olay anını cep telefonuyla kaydetti. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
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