Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobile Mahalle Sakinleri Hortumla Müdahale Etti

Yanan Otomobile Mahalle Sakinleri Hortumla Müdahale Etti

1 saat önce

Yanan otomobile mahalle sakinleri hortumla müdahale etti Park halindeki otomobil alev alev yandıBURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yanan otomobile mahalle sakinleri hortumla müdahale etti
Park halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Mahalleli camiden çektiği hortumla yangına müdahale etti.
Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Mollaarap mahallesi 5. Ara Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Algül'e ait 34 JN 6400 plakalı otomobilde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli korku dolu gözlerle sokağa döküldü. Kısa sürede yükselen alevlere, mahalle sakinleri camiden çektikleri hortumla müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 6 itfaiye erinin 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşları olay anının cep telefonuyla kaydetti. Çıkan yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:50 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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