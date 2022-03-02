Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti - Son Dakika
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Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti

02.03.2022 17:19
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti

ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilde çıkan yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı.

ESKİŞEHİR'de, park halindeki otomobilde çıkan yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. Yangın itfaiyenin de müdahalesi ile söndürülürken, araçta hasar oluştu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Seda Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını gören yoldan geçen diğer araç sürücüleri yangın tüpleriyle müdahale etti. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yanan aracı söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansırken, otomobilde maddi hasar oluştu.


Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
Yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti
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Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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