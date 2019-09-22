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Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu

6 dakika önce

İSTANBUL/DHAZeytinburnu'nda sabaha karşı park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu, System.String[]
İSTANBUL/DHA
Zeytinburnu'nda sabaha karşı park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sararken park halinde duran bir başka aracın ise arka kısmı yandı. Yangın haberini alan aracın sahibi ve eşi olay yerine geldi. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebeplerini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde sabah saat 04: 30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde park halindeki Dural Tembel'e ait 34 34 US 3114 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını tamamen sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri yanan araca oturdukları binadan su dökerek söndürmeye çalıştı. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Bu sırada yanan otomobilin hemen önünde park halinde duran başka bir aracında arka kısmı alev aldı. Aracın sahibi hemen aracını olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar park halinde duran aracın hemen yanında ki aydınlatma direğine bağlı kağıt toplama aracının yangına sebep olmuş olacağını belirtti.
Polis ekipleri de vatandaşlardan aldığı bilgiler ile çevrede kamera çalışması yaptı. Yangın sonrası her iki araçta da hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:12 Kaynak: DHA
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