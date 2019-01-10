Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobili İtfaiye Söndürdü

Yanan Otomobili İtfaiye Söndürdü

1 saat önce

Kayseri'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yanan Otomobili İtfaiye Söndürdü, System.String[]
Kayseri'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi tramvay son durağı yakınlarında seyir halindeki bir araç yanmaya başladı. Sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının neyden çıktığı konusunda soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:33 Kaynak: İHA

Kayseri, Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çamura Saplanan Hayvanlar İçin Seferber Oldular Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:06:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Otomobili İtfaiye Söndürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]