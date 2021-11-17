Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi - Son Dakika

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, önce tanker ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutreis'ten Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 58 ACF 637 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu.

Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yanan aracı söndürme çalışması yaptı. Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.