Son Dakika Haberleri: Yanan plastik kasalardan siyah duman yükseldi
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Yanan plastik kasalardan siyah duman yükseldi

1 saat önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evin bahçesinde yanan plastik kasalardan yükselen duman, paniğe neden oldu.

Yanan plastik kasalardan siyah duman yükseldi, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, tek katlı evin bahçesinde yanan plastik kasalardan yükselen duman, paniğe neden oldu.
Kaynaklar Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde bulunan plastik kasalar bilinmeyen nedenle tutuştu. Bahçedeki otlara da sıçrayan alevlerden yükselen siyah duman çevredekilerin korku yaşamasına neden oldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yanıdnı söndürdü.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:59 Kaynak: DHA
Buca, İzmir, Güncel
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