Son Dakika Haberleri: Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı
Son Dakika Güncel Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı

7 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın, saat 15.00 Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki otluk alana da sıçradı. Yanan kasaların yoğun dumanı, ilçenin birçok noktasından görüldü.Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.


İtfaiye, Polis, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:23 Kaynak: DHA
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