Son Dakika Haberleri: Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)
Son Dakika Güncel Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)

6 saat önce

KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü.

Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2), System.String[]

KASA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir zincir markete ait deponun bahçesindeki plastik kasaların tutuşması sonucu yangın, depoya ulaşmadan söndürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arasöz ve Serik Belediyesi'ne ait su tankeriyle müdahale edilen yangın, maddi hasara yol açtı. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.


Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
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