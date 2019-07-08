Son Dakika Haberleri: Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı
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Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Muzaffer Y. yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. yönetimindeki 34 SB 5168 plakalı otomobil, iddiaya göre, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Fırat, Güncel
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