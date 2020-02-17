Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kaldıkları müstakil evde, sobayı tutuşturmak istedikleri tinerin parlaması sonucu çıkan yangında Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı.

Birkaç ay önce inşaatlarda çalışmak için Van'dan İzmir'e geldikleri öğrenilen Ruhat Çelik ile Rojhat Çelik, bugün saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 6318 Sokak'taki müstakil evlerinde, ısınmak için akşamdan kalan sobaya odun ve kömür atıp, tutuşturmak istedi. İki kardeşten Ruhat Çelik'in, çabuk tutuşması için sobaya döktüğü tiner bir anda parladı. Tutuşan tiner şişesi büyük bir gürültü ile patlarken, evde yangın çıktı. Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. İki kardeşin acı içindeki feryadına koşan komşuları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İki kardeş, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.