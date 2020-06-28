Yanan su görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

Yanan su görenleri hayrete düşürüyor

Yanan su görenleri hayrete düşürüyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor.

Yanan su görenleri hayrete düşürüyor

DÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor. Düzce'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan çiftlik evinin bahçesine sulama amaçlı açılan kuyudan akan sudan çıkan koku çiftlikte bekçilik yapan Hasan Aktürk'ün dikkatini çekti. Bununla birlikte suda meydana gelen kaynama ve köpüklenmeyle birlikte gaz salındığını fark eden Aktürk, suya çakmak çakınca su yanmaya başladı. Yoğun yanma olan suyun etrafına taş duvar örülerek üzerine bir düzenek yapıldı ve çiftlik sahipleri yanan suyun üzerinde yemek pişirmeye başladı. Projeyi ilerleyen çiftlik sahipleri evlere sıcak su hattı çekerek kalorifer peteklerini ısıttılar, ancak mesafe uzun olduğu için su devir-daim sırasında soğuduğu için verim alınamadı. Yanan su hakkında bilgiler veren Hasan Aktürk, ?Burası bir çiftlik, sulama mahiyetinde bu kuyu açıldı. Artezyen çakıldı. 110 metreye inildiğinde sular çıktı. Çıktıktan sonra suda koku vardı. Kokan suya çakmağı çaktık, cayır cayır yanmaya başladı. Doğalgaz gibi devamlı yanan bir su. Üzerinde köfte pişiriyoruz, ciğer pişiriyoruz yiyoruz. Üzerine taze mısır koyuyoruz tenekeyle yiyoruz, pişiriyor. Duyan merak edip görmeye geliyor. Yakılı kalınca hiç sönmüyor. Sadece kuvvetli bir rüzgar söndürebilir. Evlere tesisat çektik, suları ısıttı, petekleri ısıttı. Ancak borunun uzun olması nedeniyle yaklaşık 100 metre devir-daim yaparken su soğudu. Tam ısıtamadığı için kullanmamaya başladık." dedi.

Hasan Aktürk, Köprübaşı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:20 Kaynak: DHA

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