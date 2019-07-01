Son Dakika Haberleri: Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu
Son Dakika Genel Haber

Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu

1 saat önce

Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu Buluşmanın mutluluğu buruk yaşandıDENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz aylarda yanarak kullanılamaz hale gelen Çal Gazi Mektebinin 1979 mezunları 40 yıl sonra bir araya geldi.

Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu
Buluşmanın mutluluğu buruk yaşandı
DENİZLİ - Denizli'de geçtiğimiz aylarda yanarak kullanılamaz hale gelen Çal Gazi Mektebinin 1979 mezunları 40 yıl sonra bir araya geldi. Mektebin yandığını gören mezunlar okulun o halini görünce 40 yıl sonra buruk bir buluşma sevinci yaşadı.
24 Mart 2019 günü yanan Çal Gazi Mektebinin 1974-1979 yıllarında arasında eğitim ve öğretim gören mezunlar geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi. Buluşmanın heyecanına rağmen okullarının yandığını gören mezunlar buruk bir sevinç yaşadı. Cumhuriyetin ilk okullarından biri olan Gazi Mektebi'nin mezunları yanan okulun bahçesinde bir araya geldiler. Yangından dolayı çökme tehlikesi bulunan okula giriş çıkışlara izin verilmezken, okulun çevresinin de güvenlik şeridi ile kapatılmasından dolayı mezunlar bina içerisine giremedi.
Daha sonra video çeken mezunlar bir sürü anılarının olduğu okullarının yetkililer tarafından bir an önce tamir edilip tekrardan eğitime kazandırılmasını istediklerini ifade ettiler. Okulu son halini görünce hayli üzüldüklerini de dile getiren mezunlar, buluşmanın mutluluğunu okullarının durumundan dolayı tam anlamıyla yaşamadıklarını da dile getirdiler.
Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
Denizli, Çal, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzde 97'si tamamlanan Hasankeyf-2 Köprüsü ay sonu tek yönlü hizmete açılacak Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak Düğün günü damada kanlı infaz! Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:42:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan tarihi okulunun mezunları 40 yıl sonra buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]