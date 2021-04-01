Yanan tavuk çiftliğindeki kapasite artırımı talebi site sakinlerini ayağa kaldırdı - Son Dakika

Yanan tavuk çiftliğindeki kapasite artırımı talebi site sakinlerini ayağa kaldırdı

Site sakinleri, kapasite artırımı yapılmaması için yasal yollara başvuracak

Tavuk çiftliğinin kapasite artırımının yönetmeliğe aykırı olduğunu iddia eden site sakinleri:

"Hepimizin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir"

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 ay önce çıkan yangında büyük oranda yanan tavuk çiftliğinin sahipleri kapasite arttırmak için başvuruda bulundu. Bu duruma tepki gösteren Yeşil Gonca Sitesi Sakinleri yaptıkları basın açıklamasında bu tesisin kurulmaması için mücadele edeceklerini söyledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbriktepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk çiftliği yaklaşık 2 ay önce çıkan yangında büyük oranda yanarak kullanılmaz hale geldi. 56 bin tavuğun bulunduğu ve binlerce kanatlı hayvanın yanarak telef olduğu çiftliğin sahipleri, yangının ardından bina kapasitesini büyütmek için başvuruda bulundu. Çiftliğe 130 metre mesafede bulunan hemen site sakinleri, kapasite artırımına tepki göstermek için çiftlik önünde toplandı. Mevcut haliyle kokusundan rahatsız oldukları çiftlikte artırım sonrasında kokunun daha da artacağını, orman alanına zarar verileceğini iddia eden site sakinleri, yönetmeliğe aykırı olan talebin gerçekleştirilmemesi için yasal yollara başvuracaklarını söylediler.

"Hepimizin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir"

Söz konusu çiftliğin kendilerine zarar verdiğini belirten site sakinlerinden Cihan Acaroğlu, "Yeşil Gonca Tatil Sitesi 2006 yılından itibaren yaklaşık 70 ailenin yaşadığı bir sitedir. 2015 yılında sitenin hemen karşısında, projede 270 metre mesafede olduğu beyan edilmiş olmasına rağmen devlet kurumları da yanıltılarak gerçekte 130 metre mesafede, bir tavuk çiftliği kurulmuştur. İlgili yönetmelikleri hiçe sayıp, kamu kurumlarını yanıltarak tesis edilen işletme o günden bu yana çevre sakinlerine ve çevreye önemli rahatsızlıklar vermekte, hepimizin sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir" dedi.

Yönetmeliklere aykırı olarak kuruldu

Kurulan tesisin yönetmeliklere aykırı şekilde kurulduğunu ve kendilerine verilen süre içerisinde düzeltme yapmadan faaliyete devam ettiğini belirten Acaroğlu, "2016 Yılında Kocaeli valiliğinin yapmış olduğu 04.08.2016 tarihli inceleme raporuna göre de işletmenin yönetmeliklere aykırı olarak kurulduğu tespit edilmiştir. Valilik tarafından kendilerine verilen süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmamasına rağmen işletmeye devam etmiştir. İşletmenin faaliyetine devam ettiği süre zarfında site ve civar sakinleri olarak defalarca çok ciddi koku sorunu ile karşılaşılmış ve bu anlamda önemli mağduriyetler yaşanmıştır. Süreç içerisinde işletme hakkında her ne kadar Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurular ve şikayetler yapılmışsa da işletmenin bu konuda gerekli tedbirleri almadığı ve çevre sağlığını hiçe saydığı gözlenmiştir" diye konuştu.

"Bölge sakinleri olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir"

Çıkan yangında binlerce hayvanın telef olduğunu hatırlatan Acaroğlu, "Bilindiği gibi 1 Şubat tarihinde tesiste önemli bir yangın yaşanmış olup; binlerce civciv telef olmuştur. Yanı başımızda binlerce canın telef olması, duruma şahit olan bizleri derin üzüntüye sevk etmiştir. Bu vahim olay bile tesisin ne kadar ilkel şartlarda ve fenne uygun olmadan işletildiğinin göstergesidir. Bu şekilde ilkel bir işletme; çevrede yaşayan bizler, ve tüm çevre için büyük tehlike oluşturmaktadır. Zaman içerisinde sürekli genişleyen bu tesis, etraftaki ağaçları ve ormana da ciddi anlamda zarar vermiş ve vermeye devam etmektedir. Ayrıca yatırımın yapılacağı arazi orman alanıdır. Yukarıda sayılan tüm bu olumsuzluklara rağmen, aynı şahıs kapasite artırımı için Çevre Etkisel Değerlendirme başvurusunda bulunmuştur. Bölge sakinleri olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.