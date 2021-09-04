Yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Fethiye'nin Mazı koyu açıklarında bulunan 24 metre boyundaki teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KIYEM 6 Botu'yla bölgeye giden ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Yangını söndüren ekipler, tekneyi yedekleyip kurtarılan 4 kişiyle birlikte Göcek Marina 'ya getirdi.

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