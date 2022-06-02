Yanan teknenin içinde uyuyan karı-koca ölümden kıy payıyla döndü! - Son Dakika
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Yanan teknenin içinde uyuyan karı-koca ölümden kıy payıyla döndü!

02.06.2022 08:59

Balat'ta sahile demirleyen tekne alev aldı. Yangını fark eden Ramazan Sertkara ve eşi tekneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Konu hakkında konuşan Sertkara,"İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor" ifadelerini kullandı..

Fatih'te sabah saatlerinde Balat sahilde demirli duran 13.5 metrelik teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında eşiyle birlikte teknede uyuyan Ramazan Sertkara eşini de alarak tekneden hemen inerken itfaiye ve polis ekiplerine de haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sahilde demirleyen tekne alev aldı! İçerde uyuyan karı-koca ölümden döndü

"EŞİMİ ZOR ÇIKARDIM"

Yangına eşiyle birlikte teknede yakalanan Ramazan Sertkara, "İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi" diye konuştu. Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi.

Sahilde demirleyen tekne alev aldı! İçerde uyuyan karı-koca ölümden döndü

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan olay hakkında bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan teknenin içinde uyuyan karı-koca ölümden kıy payıyla döndü! - Son Dakika


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