Yanan tekneye orman işçilerinden müdahale - Son Dakika
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Yanan tekneye orman işçilerinden müdahale

23.08.2022 19:17

Yanan tekneye orman işçilerinden müdahale Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt sahilinde bot ve teknelere yakıt taşıdığı öğrenilen bir tekne yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt sahilinde bekleyen bir tekneden alevler yükselmeye başladı. Karacasöğüt sahilinden denizdeki bot ve teknelere akaryakıt taşıdığı ileri sürülen teknedeki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi

Sahilde bağlı olduğu düşünülen teknedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bölgede konuşlu ekipleri müdahale etti. Orman ekiplerinin müdahalesine rağmen alev alan ahşap tekne tamamen yandı.

Yangın sırasında teknede yakıt tankının bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan tekneye orman işçilerinden müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yanan tekneye orman işçilerinden müdahale - Son Dakika
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