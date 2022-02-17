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Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi

17.02.2022 10:39
Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi

Osmaniye'de konteyner yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı.

Osmaniye'de konteyner yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü çekiciyi dorseden ayırırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen konteyner yüklü tırın dorsesi seyir halindeyken balatalarının ısınması sonucu yanmaya başladı. Dorsenin yandığını fark eden sürücü tırı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışması yapılan yangında hasar gören dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi

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Osmaniye, İtfaiye, Tarsus, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yanan tır dorsesi kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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