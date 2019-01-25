Son Dakika Haberleri: Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü

Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü

40 dakika önce

ADANA'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü, System.String[]
ADANA'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine  çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Kaza, saat 23.00 Sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR'ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:33 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
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