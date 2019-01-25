Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü
40 dakika önce
ADANA'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.
ADANA'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.
Kaza, saat 23.00 Sıralarında merkez Yüreğir
İlçesi Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR'ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
- Adana
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:33 Kaynak: DHA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi
Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti