Son Dakika Haberleri: Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü

Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Adana'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Adana'da, kontrolden çıkan TIR'ın beton refüj bariyerlerine çarpıp alev alması sonucu, sürücü yanarak van verdi.

Kaza, saat 23.00 Sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolu Kışla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AV 922 plakalı otomobil parçaları yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton refüj bariyerlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kupa kısmında patlama meydana gelen TIR, alev topuna döndü. Alevler TIR'ın kupa ve dorsesini sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede, TIR sürücüsünün yanmış bedeni bulundu. TIR sürücüsünün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kimliği ise yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerinin çalışmasının tamamlamasının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:47 Kaynak: DHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:16:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yanan Tır'ın Sürücüsü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]