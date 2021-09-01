Yanan TIR'ın sürücüsü son anda kurtuldu; o anlar kamerada - Son Dakika

BURSA'da, park halindeki TIR'da uyuyan sürücü Bekir Özdemir (45), kabinde çıkan yangını fark edince yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki otoparkta meydana geldi. 70 BH 416 plakalı TIR'ın sürücüsü Bekir Özdemir, aracı otoparka çekip, şoför kabininde uyudu. Bir süre sonra Özdemir'in uyuduğu yerden duman çıkmaya başladı. O sırada uyuyan Özdemir, içinde bulunduğu şoför kabinin yandığını son anda fark etti. Can havliyle kendini dışarı atan Özdemir, yanmaktan son anda kurtuldu.

Özdemir, otoparka 50 metre mesafedeki itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden destek istedi. Alevler ise büyüyerek TIR'ın yanında park halinde olan 34 EU 2903 plakalı başka bir TIR'a da sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu 2 TIR'da da hasar oluştu.

Öte yandan, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücü Özdemir'in kendini dışarı attığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.