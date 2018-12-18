Yanan Tırdan Geriye Hurda Yığını Kaldı
4 saat önce
Artvin'in Hopa ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
Artvin
'in Hopa
ilçesinde kontrolden çıkıp, yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Yanan tırdan geriye hurda yığını kaldı.
Kaza, dün gece Borçka-Hopa istikameti Cankurtaran
Tüneli çıkışında meydana geldi. Ahmet Taş
yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak karayolunda inşaatı süren viyadüğün ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü tır alev aldı. Tır yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, tır sürücüsü Taş kazada yanarak hayatını kaybetti. Taş'ın cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:33 Kaynak: İHA
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