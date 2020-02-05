Yanan Tokat Yazmacılar Çarşısı'nda tadilat çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yanan Tokat Yazmacılar Çarşısı'nda tadilat çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yanan Tokat Yazmacılar Çarşısı'nda tadilat çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, çıkan yangında büyük zarar gören 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek tadilat çalışmalarını inceledi.

Yanan Tokat Yazmacılar Çarşısı'nda tadilat çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, çıkan yangında büyük zarar gören 75. Yıl Yazmacılar Çarşısı'nı ziyaret ederek tadilat çalışmalarını inceledi.


Yetkililerden bilgi alan ve yazmacı esnafıyla bir araya gelen Balcı, çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Yazmacıların Tokat'ın 600 yıllık köklü kültürünün bugünlere taşınmasında emeği olduğuna işaret eden Vali Balcı, "Sizler Tokat'ın medarıiftiharısınız. Toplum için bir değersiniz. Devletimizin ve milletimizin imkanları sizler için var. Sizler yalnız değilsiniz, her zaman yanınızdayız. Hep birlikte sizlerin sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz." dedi.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altınordu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Saffet Güngör ve Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin de hazır bulundu.

Yeniyurt Mahallesindeki çarşıda 19 Ocak'ta çıkan yangında iş yerleri ile pek çok yazma eserin yanı sıra bazıları 250 yıllık tahta yazma kalıpları da kül olmuştu. Yangında 4 bin metrekare üzerine kurulu Yazmacılar Çarşısı'nda 20 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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