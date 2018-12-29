Son Dakika Haberleri: Yanan Trafo Merkezini İtfaiye Söndürdü

Yanan Trafo Merkezini İtfaiye Söndürdü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo merkezi yandı.

Yanan Trafo Merkezini İtfaiye Söndürdü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo merkezi yandı. Korkulu anlara neden olan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın gece saatlerinde İlçenin Ayvanat Mahallesi sekizinci sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, belirlenmeyen bir nedenle mahalleye elektrik enerjisini veren trafo, büyük bir gürültüyle patladıktan sonra yanmaya başladı. Trafonun yandığını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekipleri ile polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

DEDAŞ ekipleri karanlıkta kalan mahalleye yeniden enerji vermek için çalışmalara başladı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:57 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa
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