Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular - Son Dakika
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Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular

22.07.2022 14:36
Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular

ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu. Paniğe kapılan yolcular trenin pencerelerinden atladı. Bir yolcunun ise nehre atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı öğrenildi. Tüm yolcular trenden çıkmayı başarırken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı belirtildi. - MASSACHUSETTS

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Massachusetts, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yanan trenin penceresinden atlayarak kurtuldular - Son Dakika

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