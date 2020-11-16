Yanan Vaniköy Camii'nin son hali görüntülendi - Son Dakika

Yanan Vaniköy Camii'nin son hali görüntülendi
16.11.2020 09:23
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali görüntülendi Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı.
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali görüntülendi
İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi. Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.
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