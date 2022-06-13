Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı - Son Dakika
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Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı

13.06.2022 23:51

Nijerya'da bir sürücü, canını hiçe sayarak yanan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti.

Nijerya'da bir sürücü, canını hiçe sayarak yanan yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürdü ve muhtemel bir facianın önüne geçti.

Nijerya'da yakıt tankeri facialarına bir yenisi daha eklenmeden engellendi. Ülkenin Delta eyaletine bağlı Agbarho Mahallesi'nde 11 Haziran'da bir yakıt tankeri alev aldı. Yakıt tankerinin sürücüsü, canını hiçe sayarak yakıt tankerini yerleşim bölgesinin dışına sürerek muhtemel bir facianın önüne geçti. Delta Eyalet Valisi Ifeanyi Okowa yaptığı açıklamada, sürücünün adının Ejiro Otarigho olduğunu belirterek, tankerin alev aldığında mazot yüklü olduğunu ifade etti.

Otarigho'nun cesaretini överek, yüzlerce kişinin hayatını kurtardığını belirten Okowa, "Tanker patlamadan önce, yoğun nüfuslu alandan tenha bir alana götürmek için inisiyatif ve risk alan sürücünün cesareti bizi çok mutlu etti" dedi.

Okowa, "Farklı boyutlardaki zorluklarla boğuşan bir ülkede, bu tür cesaret eylemleri övgüye değer. Hükümet olarak Otarigho'ya, başkalarının hayatlarını kendi hayatlarının önüne koyma konusundaki bu büyük eylemi için teşekkür ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz ve diğer Deltalıları ve Nijeryalıları tüm faaliyetlerinde sizin kahramanca davranışlarınızı taklit etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nijerya'da tankerlerin veya derme çatma rafinerilerin alevler içinde kalarak patlaması sonucu çok sayıda can kaybının yaşandığı birçok kaza meydana geldi.

(İHA)

Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı
Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan yakıt tankerini canını hiçe sayarak yerleşim bölgesinden uzaklaştırdı - Son Dakika

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