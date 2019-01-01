Son Dakika Haberleri: Yanar ve Arı Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu

Yanar ve Arı Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu

53 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

Yanar ve Arı Yeni Yıl Ziyaretlerinde Bulundu, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı yeni yılın ilk saatlerinde, emniyet güçlerini, sağlık çalışanlarını, fırıncıları ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Yanar açıklamasında, "Sevdamız Nevşehir için çıktığımız bu kutlu dava yolunda emeklerini esirgemeden gecesini gündüzüne katarak çalışan hemşerilerimizi yeni yılın ilk saatinde Belediye Başkan adayımız Rasim Arı ile birlikte ziyaret ettik" dedi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'da açıklamasında, "Her gece olduğu gibi yeni yılın ilk saatlerinde de güvenliğimiz için, sağlığımız için, sabah hazırlığı için çalışan; emniyet güçlerimizi, hastahane çalışanlarımızı, fırıncılarımızı gece vakti çat kapı ziyarette bulunduk" diye konuştu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Rasim Arı, Nevşehir, Politika
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