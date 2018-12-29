Son Dakika Haberleri: Yanarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yanarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.'de ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü sırada yanarak hayatını kaybeden müteahhit firma işçisi Ferdi Yalçın defnedildi.

Yanarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ.'de ısınmak için yaktığı ateşe tiner döktüğü sırada yanarak hayatını kaybeden müteahhit firma işçisi Ferdi Yalçın defnedildi.

KARDEMİR'de 3. pota fırını tozsuzlaştırma sistemi montajında çalışan müteahhit firma işçisi Ferdi Yalçın (30), havanın soğuk olması nedeniyle ısınmak için tenekeye tiner döktü. Bu sırada tenekenin patlaması sonucu Yalçın biranda alevler içinde kaldı. Diğer arkadaşlarının müdahalesi ise alevler söndürülürken, vücudunda ağır şekilde yanıklar oluşan işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Ferdi Yalçın'ın cenazesi hastane morgundan alınarak KARDEMİR'e getirildi.

Yalçın için burada düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Genel Müdür Vekili Mansur Yeke, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, sendika yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile işçiler katıldı. Ferdi Yalçın'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Yaylacık Mahallesi Beytullah Camii'ne götürüldü. Yalçın'ın cenazesi, Karabük Valisi Fuat Gürel'in de katıldığı cenaze namazının ardından Karabük köyü mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:34 Kaynak: İHA

İşçi, Karabük, Güncel
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