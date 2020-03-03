Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti

6 saat önce

Ordu'da yanarak yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yanarak yaralanan şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Ordu'da yanarak yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Ordu'nun Ünye ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Kemal Yorulmaz yanarak ağır yaralandı. Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yorulmaz ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kemal Yorulmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN

Hürriyet Mahallesi, Samsun, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:54 Kaynak: İHA
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