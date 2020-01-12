Yanardağ harekete geçti şimşekler gökyüzünü aydınlattı - Son Dakika
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Yanardağ harekete geçti şimşekler gökyüzünü aydınlattı

6 saat önce

Yanardağ harekete geçti Şimşekler gökyüzünü aydınlattıFilipinler, (DHA)- Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti.

Yanardağ harekete geçti Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Filipinler, (DHA)- Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Dumanın yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, çevre bölgelere kül yağışının olduğu bildirildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görüldü.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurdu. Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi. Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.

3'ÜNCÜ TEHLİKE SEVİYESİ NEDİR

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3'üncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi

Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir.

Yanardağ harekete geçti şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Filipinler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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