Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı - Son Dakika
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Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı

6 saat önce

Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldıFilipinler, (DHA)- Filipinler'de harekete geçen ve dumanının yaklaşık 1 kilometreye ulaştığı görülen Taal Yanardağı nedeniyle yanardağa yakın bölgedeki 6 bin 346 kişi tahliye edildi ve tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı.

Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı

Filipinler, (DHA)- Filipinler'de harekete geçen ve dumanının yaklaşık 1 kilometreye ulaştığı görülen Taal Yanardağı nedeniyle yanardağa yakın bölgedeki 6 bin 346 kişi tahliye edildi ve tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı.

Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı'nın dün harekete geçmesi nedeniyle, yanardağ bölgesindeki 6 bin 346 kişi tahliye edildi. Yerel medya, tahliye edilen kişilerin 20 askeri araçla tahliye merkezlerine sevk edildiğini yazdı. 1 kilometreye kadar ulaşan dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görülürken; küllerin, yanardağın kuzeyinde yer alan başkent Manila'ya kadar ulaştığı belirtildi.

TEHLİKE SEVİYESİ 4'E ÇIKARILDI

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3 olarak belirtilen tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı. 4'üncü tehlike seviyesi, tehlikeli patlamaların saatler ya da günler içerisinde meydana gelebileceği anlamına geliyor.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (NAIA) harekete geçen yanardağa rağmen kısmi olarak uçuşların devam ettiği belirtildi. Öte yandan uçuşlarının iptal edilmesi sonrası havaalanında bekleyen kişilerin görüntüleri ve küller nedeniyle yıkanan bir uçağın görüntüsü sosyal medyada yer aldı. Ayrıca Shuajo isimli bir kullanıcının, yanardağın dumanın içerisinde çakan şimşeklerin ve gece gökyüzünün maviye büründüğü anların hızlandırılmış bir videosunu paylaştı.

ÇOK SAYIDA OKUL TATİL EDİLMİŞ, UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü dün, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurmuştu. Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edilmişti. Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşılmıştı ve tehlike seviyesi 3 olarak açıklanmıştı.

Yanardağ harekete geçti, tehlike seviyesi 4'e çıkarıldı

Filipinler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:40 Kaynak: DHA
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