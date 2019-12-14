Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi - Son Dakika Dünya

Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlamadan bir hafta sonra hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi, System.String[]

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.


Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Yeni Zelanda, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:17 
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