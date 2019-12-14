Son Dakika › Dünya › Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi - Son Dakika Dünya
Yanardağ patlamasında ölü sayısı 15'e yükseldi, 19 yaralının durumu ciddi
6 saat önce
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlamadan bir hafta sonra hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari (Beyaz Ada) Yanardağı'nda hafta başında meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Yeni Zelanda polisi, patlamada yaralanan bir kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:17
Son Dakika Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti