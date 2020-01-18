Yanardağ patlamasının küllerinden tuğla yaparak yaraları sarıyorlar - Son Dakika

Filipinler'de başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı'nın patlamasından olumsuz etkilenen bir kentte, saçılan küllerden tuğla yapılarak evi zarar görenlerin yaraları sarılıyor.

Taal Yanardağı'nın kuzeyindeki Laguna eyaletine bağlı Binan kentinin yerel yönetimi, halktan, külleri toplayıp çuvallara koyması ve tuğlaya dönüştürülmek üzere fabrikalara götürmesini istedi.

Yerel basına konuşan Binan Belediye Başkanı Walfredo Dimaguila, yanardağ küllerini plastik atık ve beyaz kum ile karıştırarak sağlam tuğlalar ürettiklerini belirtti.

Dimaguila, şehir genelindeki fabrikaların günde 5 bine kadar tuğla üretebildiğini ifade ederek "Tuğlalar, patlamanın ardından hasar gören okul ve evlerin tamir edilmesi için kullanılacak." dedi.

Üretilen tuğlaların talep dahilinde inşaat firmalarına da satılabileceğini söyleyen Dimaguila, satıştan elde edilecek kazancın evi hasar görenlere yardımda kullanılacağını kaydetti.

Belediyenin sosyal medya sayfasında yanardağ küllerinden tuğla yapımına dair paylaşılan videolar, çok sayıda kişinin beğenisini kazandı.

Diğer yandan patlamanın meydana geldiği 12 Ocak'tan bu yana Taal Yanardağı'na yakın bölgelerde tahliye edilenlerin sayısı 162 bine yükseldi.

Yanardağ patlamasında şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetmiş, Manila Uluslararası Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşları ertelenmiş, 240 sefer ise iptal edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 10'dan fazla aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.