Yanardağ Turizmi"Nin Tehlikelerine Karşı Uyarı

Dünyada yanardağ patlamalarını izlemek ve görüntülemek isteyen kişileri, kendilerini attıkları tehlike konusunda uyaran bir çalışma yayınlandı. İngiltere
merkezli "Royal Geographical Society" tarafından yayımlanan çalışmada, "yanardağ turizmi"nden kaynaklanan risklere dikkat çekilerek, patlayan bir yanardağa yaklaşmaya çalışan ziyaretçilerin acil durum hizmetlerini engellediği konusunda uyarıda bulunuldu. Cambridge Üniversitesi
coğrafya uzmanı Amy Donovan tarafından, yanardağlarla ilgili 4 yıl boyunca yürütülen çalışmada, binlerce kişinin tecrübe etmek için patlayan volkanlar bölgesine yaklaşmaya çalıştıkları belirtildi.
Çalışmada, yanardağların doğal gücünden etkilenen bu kişilerin, durumun ciddiyetini ve karşılaşabilecekleri tehlikeleri idrak etmekte başarısız olduğu ifade edildi.
Yapılan röportajlar, kişilerin patlamalar sırasında yanardağlara yakından tanıklık etmek için verdikleri duygusal tepkileri ve korku ile cazibenin bir arada yaşandığını ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, dünya genelinde patlayan yanardağları takip eden çok sayıda kişi olduğuna işaret eden Donovan, yanardağ turizmindeki artışın, bu gibi dramatik ortamlarda kişilerin kendilerini kaydedebilmek için kullandığı cep telefonlarındaki artıştan kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Söz
konusu turistlerin kolayca tahliye edilemeyecekleri bölgelere doğru ilerlediğinden sivil savunma hizmetlerinin sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunan Donovan, bazı turizm şirketlerinin bu tür ziyareti teşvik etmek isteyebileceği ancak bunun, acil bir durumda yetkililer için büyük sorun haline gelebileceğine dikkati çekti.
Patlayan yanardağlara çok yaklaşan turistlerin genellikle, yanardağdan kopan kaya parçaları, akan lavlar ya da zehirli gazlardan etkilendiği yahut yaralandığına dikkati çeken Donovan, "İnsanlar güvenlik yönetmeliklerini çiğniyor. Geceleri bir volkan çevresinin güvenliğini sağlayamazsınız." ifadesine yer verdi.
Çalışmada, dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi, İzlanda
'daki yetkililerin, bilhassa patlamalar esnasında yanardağlara yaklaşan turistleri idare etmek konusunda yaşadıkları zorluklara değinildi. ABD
'nin Hawaii eyaletinde mayıs ayında faaliyete geçen Kilauea Yanardağı
'ndan püsküren lavları izlemek ya da fotoğrafını çekmek için kamuya kapalı bölgelere giren onlarca kişi tutuklanmıştı.
Lavların evleri yuttuğu ve okyanusa ulaştığı adada, 3 Mayıs'tan itibaren, polis barikatı ve tehlikeli koşullara rağmen fotoğraf çekmek isteyen çoğu turist 40'tan fazla kişi tutuklanmış ve 5 bin ABD doları para cezasına çarptırılmıştı.