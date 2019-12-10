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Son Dakika Dünya Yanardağı patlaması: Kayıp kişileri arama çalışmalarında hayat belirtisine rastlanmadı - Son Dakika Dünya

Yanardağı patlaması: Kayıp kişileri arama çalışmalarında hayat belirtisine rastlanmadı

7 saat önce

Yeni Zelanda'da faaliyete geçmesiyle 5 kişinin hayatına mal olan yanardağın etrafında kayıp kişileri arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Ülkenin doğu kıyısında yer alan Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı, 9 Aralık'ta patlayarak çevreye kül saçmıştı.

Yanardağı patlaması: Kayıp kişileri arama çalışmalarında hayat belirtisine rastlanmadı, System.String[]

Yeni Zelanda'da faaliyete geçmesiyle 5 kişinin hayatına mal olan yanardağın etrafında kayıp kişileri arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor.


Ülkenin doğu kıyısında yer alan Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı, 9 Aralık'ta patlayarak çevreye kül saçmıştı.

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Yeni Zelanda, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:31 
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