Son Dakika Haberleri: Yancar'dan göz sağlığı uyarısı
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Yancar'dan göz sağlığı uyarısı

13 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Optisyen Feray Yancar, çocuk ve yetişkinlerin göz sağlığına dikkat çekti.

Yancar'dan göz sağlığı uyarısı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Optisyen Feray Yancar, çocuk ve yetişkinlerin göz sağlığına dikkat çekti.


Her 3 çocuktan birinde göz kusuru olduğunu vurgulayarak göz sağlığından bahseden Yancar, "Her 3 çocuktan birinde görme kusuru var, ama o bunu bilmiyor. Çocuklarda görülebilen birçok göz kusuru erken tanı ve tedavi ile başarılı bir şekilde düzeltilebilir ya da hafifletilebilir. Bununla birlikte çoğu hastalık, erken bir aşamada dikkat çekmez ve bu nedenle de tanıda gecikme yaşanır. Göz kusurlarının çoğunluğu erken dönemde sadece bir doktor tarafından belirlenebilir. Bu nedenle çocuğunuzda herhangi bir anormallik fark etmeseniz bile, ailenizde görme kusurları varsa bir göz doktorunu ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle çocuğunuzu 2. yaşını tamamlamadan önce en az bir defa göz muayenesine götürmeniz erken tanı ve tedavi için anahtar rol oynayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:58 Kaynak: İHA
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