Yandaki Binanın Çökme İhtimali Nedeniyle Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi
15 dakika önce
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAKartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:59 Kaynak: DHA
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