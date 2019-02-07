Son Dakika Haberleri: Yandaki Binanın Çökme İhtimali Nedeniyle Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

Yandaki Binanın Çökme İhtimali Nedeniyle Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi

1 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Yandaki Binanın Çökme İhtimali Nedeniyle Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi, System.String[]
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Kartal, Güncel
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