Yandaki Binanın Çökme İhtimali Nedeniyle Kurtarma Çalışmalarına Ara Verildi
1 saat önce
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:25 Kaynak: DHA
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