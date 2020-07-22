Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti - Yeniden - Son Dakika

Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti - Yeniden

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir inşaatın 95 santimlik çıkıntısı, yanındaki 4 katlı apartmanın penceresine dayandı.

Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti - Yeniden, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir inşaatın 95 santimlik çıkıntısı, yanındaki 4 katlı apartmanın penceresine dayandı. Cengizhan ve Hilal Öksüz çifti, "Tıpkı fıkra gibi. Aile mahremiyeti diye bir şey kalmadı. Balkonla yandaki komşumuzun arasında 50 santim mesafe var. Sosyal mesafe dahi yok" diyerek, tepki gösterdi.

Biga ilçesi Gazikemal Mahallesi, Sezai Suda Caddesi'nde 4 yıl önce inşaatına başlanan 4 katlı bir apartman, geçen Ramazan Bayramı'nda tamamlandı. Cengizhan ve Hilal Öksüz çifti, 4'üncü kattaki evlerine taşındı. Ancak çiftin ev sahibi olma sevinci çok uzun sürmedi. Evlerine taşındıklarında, yan taraflarında henüz inşaatına yeni başlanan bir apartman olduğunu belirten Cengizhan Öksüz, ilk başta 1'inci kat inşaatı sürdüğü için durumun farkına varamadıklarını, ancak gelinen nokta itibariyle 4'üncü kata ulaşan inşaatın 95 santimlik çıkıntısının, oturdukları apartmanın tüm katlarının pencerelerine dayandığını ve ortaya çarpık bir yapılaşmanın çıktığını söyledi. İnşaata örülen tuğlaların, kendi oturdukları apartmanın ön cephesini 95 santim kapatıp, pencereye kadar uzandığını anlatan Cengizhan Öksüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Biga Belediyesi'ne dilekçeyle başvurduğunu ancak her iki kurum yetkililerinin de yaptıkları inceleme sonunda yasal bir olumsuzluk tespit etmediklerini söyledi.

'AİLE MAHREMİYETİ DİYE BİRŞEY KALMADI'Mağdur olduklarını ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirten Cengizhan Öksüz, "Görüldüğü gibi, yanımızdaki inşaatın çıkıntısı, bizim binamızın ön cephesine monte edilmiş durumda. Biz gerekli yerlere müracaat ettik, ama bize 'bu inşaatın ruhsatı alınmış' denildi. Biz en son katta oturuyoruz. Gördüğünüz gibi komşumuzla aramıza 50 santim bir mesafe var. Biz Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittik. Bize, bu inşaatın ruhsatının olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biga Belediyesi'ne gittik, inşaatın ruhsatının alındığı söylendi. Ben buradan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a soruyorum. Kentsel dönüşüm, böyle bir inşaat mıdır?  Yeni kentsel dönüşümler bu şekilde midir? Kendisi karar versin, eğer 'evet' derlerse biz mücadelemizi bırakacağız. Biz CİMER'e, Marmara Belediyeler Birliği'ne yazdık. Bütün dilekçelerimiz elimizde mevcut. Davamızı da açtık. Bize gelen bütün cevaplar da mevcut. Gördüğünüz gibi aile mahremiyeti diye bir şey kalmamış. Bu yapı böyle devam ediyor. Balkonla yandaki komşumuzun arasında 50 santim mesafe var. Sosyal mesafe dahi yok. Hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz, etsek suçlu duruma düşüyoruz. Çünkü alınmış bir ruhsat var ve bu 1 metre öne çıkmış inşaattır. Konuyu yargıya taşıdık. Dava açma sebebimiz ise, gittiğimiz bütün yerlerden olumsuz cevap almamızdan dolayıdır" dedi.'KARADENİZ'DE BİLE BÖYLESİ YOK'İnşaatı yapan müteahhidin bir önceki CHP'li belediye başkanı döneminde ruhsat aldığı, tamamen yasal olduğu için de hiçbir şekilde müdahale edemediklerini anlatan Cengizhan Öksüz, "Şu anki belediyeye gittiğimizde bize böyle bir yapıya ruhsat verilmeyeceğini söylüyorlar. Biz de o zaman durdurun bu inşaatı diyoruz. Ruhsatı alınmış bir inşaat olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi inşaat ortada. Karadeniz'de bile böylesi yok. Tıpkı fıkra gibi. Karadeniz'de ağaçlara ev yaparlar ama böyle bir yandaki binanın içine girecek kadar evi monte etmezler. Diğer komşular da, herkes rahatsız. Yan tarafa yapılan inşaattan daire alan komşular geldi. İnşaatı görünce, 'biz bu kadar yakın olduğunu bilmiyorduk. Burada da mı birileri yaşayacak' diyorlar. Yandaki evde oturan perdesi kapalı yaşamak zorunda" diye konuştu.'BANA VERİLEN RUHSATLA İNŞAATIMI YAPIYORUM'İnşaatı yapan firmanın ortağı Adem Kızılcık, belediyeden mevcut imar durumuna göre inşaat ruhsatı aldıklarını belirterek, "Ruhsatı aldık. Herhangi bir kaçak yapı, sınır aşma olayı, en ufak bir sıkıntımız yok. Biz kanuna, hukuka uygun bir şekilde, devletimizin bize vermiş olduğu yetkiyi, hakkımızı kullanarak inşaatımızı yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda komşumuzun şikayeti var. Bu, bütün inşaatlarda olur. Herkes birbirini şikayet edebilir. Şikayet etme hakkı da vardır. En ufak bir sıkıntı yok" dedi.'ŞİKAYETİN ANLAMSIZ, YERSİZ OLDUĞU ANLAŞILDI'

Adem Kızılcık, "Gelinip, bakıldı. Projeye, imara uygun bir şekilde inşaat yapıldığı tespit edildi. Bunların şikayetinin anlamsız, yersiz olduğu tespit edildi. Daha sonra Biga Belediye Başkanlığı'na gidildi. Oraya da şikayet edildik. Oradan da alınan cevap, inşaatın verilen ruhsat doğrultusunda, projeye uygun şekilde devam ettiği yönünde oldu. Hodri meydan, buradaki çıkıntının kanuna uygun olduğunu belgeliyorum. Ben kadastronun ve belediyenin bana vermiş olduğu ruhsatla birlikte bu inşaatımı yapıyorum, yapmaya da devam ediyorum. 95 santimlik bir çıkma var. Zaten kanunun bana vermiş olduğu hak. Burada kanunsuz, haksız, hukuksuz bir şey yok. Kusura bakmasınlar biz bu inşaatımızı bitirdik sayılır. Varsa hukuksuz, kanunsuz bir şey ben düzeltmeye razıyım" dedi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yandaki inşaat, penceresine kadar gelince isyan etti - Yeniden - Son Dakika
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