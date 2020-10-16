Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı - Son Dakika

Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı

16.10.2020 12:31
Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı, System.String[]

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex'in, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almasına ilişkin görüşmeler nihai anlaşma sağlanamadan iptal edildi.

Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex'in, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almasına ilişkin görüşmeler nihai anlaşma sağlanamadan iptal edildi.

Tinkoff'tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Moskova Borsası'nda Tinkoff'un hisseleri yüzde 7,1, Yandex'in hisseleri ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Tinkoff'tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yandex ile Tinkoff arasında görüşmeler anlaşmasız sonlandırıldı - Son Dakika Ekonomi

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