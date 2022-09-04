Tüm taksileri aynı yere çağıran hacker, trafiği altüst etti! - Son Dakika
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Tüm taksileri aynı yere çağıran hacker, trafiği altüst etti!

04.09.2022 00:41
Tüm taksileri aynı yere çağıran hacker, trafiği altüst etti!

Yandex Taxi ilginç bir hack girişimiyle karşı karşıya. Yandex Taxi'ye saldıran hackerlar, onlarca taksiyi aynı noktaya çağırdı.

Bilgisayar korsanları Rusya'nın başkenti Moskova trafiğini altını üstüne getirdi. Popüler teknoloji firması Yandex'in taksi uygulaması Yandex Taxi'yi hackleyen bilgisayar korsanları, onlarca taksiyi aynı bölgeye çağırdı. Yaşanan bu trajikomik durum ise sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Anonymous'tan Yandex Taxi hizmetine hack girişimi

Dünyanın en kalabalık trafiğine sahip olduğu bilinen Moskova, geçtiğimiz günlerde ilginç bir taksi krizi yaşadı. Rusya'nın popüler taksi hizmeti Yandex Go (veya Yandex Taxi), bilgisayar korsanlarının ağına düştü. Hackerlar ise bu durumu tüm taksileri aynı noktaya çağırarak değerlendirdi.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It's like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

— Russian Market (@runews) September 1, 2022

TASS haber ajansına konuşan Yandex Taxi sözcüsü, "1 Eylül sabahı, Yandex.Taxi, saldırganların hizmeti bozma girişimiyle karşılaştı. Birkaç düzine sürücü Fili bölgesine gitmek için sipariş aldı" dedi. Bu hatanın Moskova'nın çeşitli caddelerinde 40 dakikaya kadar sıkışıklık yarattığını ifade etti.

https://shiftdelete.net/anonymous-rus-ihalari-hackledi

Moskova'daki Fili bölgesine onlarca taksinin çağrıldığını belirten sözcü, bu tür saldırıları tespit etmek için daha sıkı çalışacaklarını dile getirdi. Saldırganların uygulamayı bozma girişimiyle karşılaştıklarını doğrulayan Yandex, Rusya'ya karşı yürütülen siber saldırıların bir parçası olduklarını düşünüyor.

Yandex, hangi grubun bu saldırıyı gerçekleştirdiğini henüz tespit edemedi. Fakat geçtiğimiz gün popüler hacker grubu Anonymous, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu saldırıyı üstlendi. Anonymous'un daha önce birçok defa Rusya'ya saldırdığını biliyoruz.

Tüm taksileri aynı yere çağıran hacker, trafiği altüst etti!

Hacker grubu, daha önce Rus radyo ve televizyon ağına da saldırdı. Ayrıca sosyal medyada, Rusya ordusuna insansız hava aracı üretmekten sorumlu şirketin ağlarına eriştiğini iddia eden açıklamalarda bulundu.

Siz Yandex Taxi hack girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Anonymous, Moskova, Rusya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tüm taksileri aynı yere çağıran hacker, trafiği altüst etti! - Son Dakika

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