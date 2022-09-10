Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift

10.09.2022 09:22
Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift

Yang Jinlu ve Zhang Haiyan, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin uzak bir köyündeki ilkokulda öğretmenlik yapan bir çift.Öğretmenlik yaptıkları Lijiayu İlkokulu, Çin Seddi'nin eteklerinde inşa edilmiş.

Yang Jinlu ve Zhang Haiyan, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin uzak bir köyündeki ilkokulda öğretmenlik yapan bir çift.

Öğretmenlik yaptıkları Lijiayu İlkokulu, Çin Seddi'nin eteklerinde inşa edilmiş.

Birçok öğretmen yıllar içinde zor koşullar nedeniyle gelip gittiler. Ama Yang ve Zhang kalmayı seçti.

Sabah 06.00 oldu mu çiftin işleri başlıyor.

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Yeni öğretmen yemek pişirmeyi bilmediğinden her sabah yemekleri ben yaparım ve sonra birlikte yeriz."

Sabah 07.00'de öğretmenler birlikte kahvaltı eder.

YANG JİNLU, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Bu okula 2006 yılında geldiğimde 26 yaşındaydım ve buradaki en genç öğretmendim. Buradaki koşullar zordu. Bazı öğretmenler geldikten hemen sonra gittiler. Bazıları ise bir ay kadar çalıştıktan sonra gitti.

Evimiz okuldan 20 kilometre uzakta. Okulda halledilmesi gereken bazı işler var. Bu nedenle pazartesiden cumaya kadar kampüste yaşıyoruz. Pazartesi günleri okula biraz pirinç ve sebze getiriyoruz, hafta sonları ise eve gidiyoruz."

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Rahat. Lütfen dikkat.

Hadi top ile ısınalım.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi."

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Üniversitede beden eğitimi okudum. İlk işim kentteki bir ortaokulda beden eğitimi dersleri vermekti. Daha sonra, kocamla birlikte olmak için burada çalışmak için başvurdum. Tereddüt etmedim çünkü yine de gelirdim. Bu okulun daha fazla öğretmene ihtiyacı vardı."

Okul 2015 yılında yeniden inşa edildi.

Günümüzde okul, geniş sınıflar ve büyük bir oyun alanı ile donatılmış durumda.

ZHANG HAİYAN, Lijiayu İlkokulu Öğretmeni:

"Çocuklar daha çok küçük, bazen söylediklerimi anlayamıyorlar. Birkaç kez tekrarlamam gerekiyor. 15 yıl oldu. Bu masum ve sevimli çocuklarla bir arada olmak ruh halimizin daha iyi olmasını sağlıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shijiazhuang'dan bildiriyorlar.

YORUMLAR
500
Video: Çin ile Ruanda Tıpta İşbirliğini 5 Yıl Daha Uzattı Video: Çin ile Ruanda Tıpta İşbirliğini 5 Yıl Daha Uzattı Motorola, dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunu duyurdu! Motorola, dünyanın ilk 200 MP kameralı telefonunu duyurdu!
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hebei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
09:20 Kamu kurumları, emeklilik işlemleriyle ilgili belgeleri HİTAP üzerinden gönderecek
08:44 Pakistan'ın Sindh eyaletinde hayatı kabusa dönüştüren sel felaketi sonucu okulların yüzde 40'ı yıkıldı
08:19 Tunç Soyer'den Osmanlı sözleri: Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar
05:46 FSM'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Polisleri yaralayıp kaçan trafik magandası ikinci kazada yakayı ele verdi
03:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararlara göre 6 bakanlıkta görevden alma ve atamalar gerçekleşti
00:42 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saatler sonra metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Yaralıları hastanede ziyaret ettim
00:24 HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru
23:57 AK Partili gencin 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yayınladığı video tepki çekti
23:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tarkan konserine gitti! "Siyaset de bir yere kadar, biraz da eğlenelim dedik"
23:24 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarından büyüleyici görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 09:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'in Kuzeyinde Kendilerini Kırsal Eğitime Adamış Çinli Çift - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement