Yangın ağaçlara zarar verdi

Bingöl'de bir köy de çıkan ot yangını ağaçlara zarar verirken, mezarlığa sıçramadan söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı Çayağzı köyünde otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın köy mezarlığına sıçramadan söndürüldü.



Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. - BİNGÖL