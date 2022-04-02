Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

02.04.2022 15:13

Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü Yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerine zor anlar yaşattı Manisa'da iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar yangınların da hızla büyümesine neden oluyor İzmir-İstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye...

Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

Yol kenarında çıkan yangın araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Manisa'da iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar yangınların da hızla büyümesine neden oluyor

MANİSA - İzmir- İstanbul karayolunun Manisa kısmında sazlık alanlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu hemen yakınındaki benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü. Yükselen duman karayolunun üzerini de kaplarken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir-İstanbul karayolu üzerinde yol kenarında bulunan sazlık alanlarda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Boyu 3 metreyi bulan alevlerden yükselen dumanlar ise İzmir-İstanbul Karayolunu kapladı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yangın, rüzgarın kuvvetli etkisine rağmen itfaiye ekipleri tarafından benzin istasyonuna ulaşamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü
Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangın benzin istasyonuna ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika


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